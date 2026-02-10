Губернатор Югры потребовал привлечь к ответственности виновных в кризисе с водоснабжением в Октябрьском районе

Правительство Югры взяло под контроль ситуацию с водоснабжением в Октябрьском районе после массовых жалоб жителей. По личному распоряжению губернатора Руслана Кухарука на место выехал заместитель главы округа Владимир Кильтау — для проверки и принятия безотлагательных мер.

По данным муниципалитета, причиной перебоев стало снижение водоносного горизонта на одной из скважин центрального водозабора. Власти организовали временный подвоз питьевой воды, однако, как отмечается в сообщении, ситуация остается критической: в соцсетях зафиксированы многочисленные жалобы жителей на низкое качество воды из цистерн. В правительстве региона считают, что это указывает на системные сбои в работе ответственных служб.

Руслан Кухарук потребовал в предельно сжатые сроки провести полное и беспристрастное расследование инцидента. Губернатор поручил установить виновных — как тех, чьи действия привели к сбою, так и тех, кто не обеспечил надлежащий контроль и своевременное реагирование, — и привлечь их к ответственности.

Также глава региона обязал подготовить конкретный план превентивных мер, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Отдельное требование — обеспечить прозрачность процесса и регулярно информировать жителей Октябрьского района о принимаемых мерах и результатах.

Губернатор подчеркнул, что такие сбои в системе водоснабжения недопустимы. Все поручения должны быть выполнены в кратчайшие сроки, а итоги — представлены лично главе региона.