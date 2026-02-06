Прямой рейс Ханты-Мансийск — Самара откроет Red Wings при поддержке властей Югры

Red Wings запускает прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Самару на самолетах SSJ-100. Полеты стартуют с 4 марта 2026 года.

О новом маршруте сообщил тг-канал «Стройкомплекс Югры». По опубликованной информации, до конца марта рейсы запланированы раз в неделю: из Самары — по средам с вылетом в 23:15 и прибытием в Ханты-Мансийск ориентировочно в 02:35-03:35 по местному времени, из Ханты-Мансийска — по четвергам с вылетом в 03:35.

Маршрут субсидируется правительствами Югры и Самарской области: покрытие расходов оценивается примерно в 50%, что должно снизить стоимость билетов. Направление включено в перечень из 40 субсидируемых рейсов Югры на 2026 год.

Также отмечается, что для жителей востока округа доступны субсидируемые рейсы из Нижневартовска в Самару: их по средам выполняет авиакомпания «Азимут». Кроме того, в Самару пять дней в неделю летает UTair из аэропорта Сургута.