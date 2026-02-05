По мосту «Звезда Оби» в Сургуте проехали более 300 тысяч автомобилей за три месяца

По новому мосту «Звезда Оби» через Обь в Сургуте за три месяца эксплуатации проехали более 300 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

Торжественное открытие объекта состоялось 15 октября прошлого года. В управлении отметили, что строительство завершили досрочно, что стало заметным результатом для инфраструктурных проектов такого масштаба.

До появления «Звезды Оби» основной переправой через Обь в Сургуте оставался мост имени Валентина Солохина. Его построили более 20 лет назад, и изначально он был рассчитан примерно на 5 тысяч автомобилей в сутки. Со временем интенсивность движения выросла, и фактическая нагрузка превысила проектную почти в три раза. Чтобы снизить перегрузку и поддержать развитие северных территорий, в регионе начали строить новый мостовой переход.

«Звезда Оби» стала частью крупного комплекса протяженностью почти 45 км. Помимо самого моста, он включает восемь искусственных сооружений — три путепровода, четыре моста — и 43 км автомобильных дорог.