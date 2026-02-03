Тюменьстат рассказал, что сильнее всего подорожало в Югре за год

По итогам декабря 2025 года потребительские цены и тарифы в Югре увеличились в среднем на 4,2% по сравнению с декабрем 2024 года. Это заметно ниже общероссийского уровня инфляции, который составил 5,6%, следует из данных Тюменьстата (есть в распоряжении siapress.ru).

Наибольший рост в регионе пришелся на сферу услуг − их стоимость за год увеличилась на 6,2% (по России − 9,3%). Продукты питания подорожали в среднем на 5,2%, тогда как непродовольственные товары выросли в цене лишь на 1,9%. Для сравнения, в целом по стране непродовольственные товары подорожали на 3%.

Какие продукты выросли в цене?

сыр − +11,6%

хлеб и хлебобулочные изделия − +9,1%

мясо и птица − +8,4%

кондитерские изделия − +8,1%

рыба и морепродукты − +7,4%

Алкогольные напитки прибавили в цене 10,9%.

Кстати, продажи алкоголя в России упали почти на 10% за год – меньше стали покупать водку, вино и слабоалкогольные напитки. Кроме того, потребление алкоголя в России сократилось почти на 11% с 2023 года, и страна вышла из топ-5 по уровню потребления спиртного.

Подешевели:

куриные яйца − -16,0%

плодоовощная продукция − -10,8%

сахар-песок и сливочное масло − -6,3%

Наибольший рост цен среди непродовольственных товаров:

медикаменты − +14,5%

мебель и табачные изделия − +5,5%

одежда и белье − +3,1%

Снижение цен непродовольственных товаров:

телерадиотовары − -4,8%

электротовары и бытовая техника − -2,7%

Топливо:

бензин − +10,0%

дизельное топливо − +8,0%

Ранее стало известно, что в ХМАО в конце января 2026 года начали снижаться цены на бензин. Так, средняя цена бензина АИ-92 за этот период снизилась с 61,92 рубля до 61,32 рубля за литр. АИ-95 подешевел с 66,72 до 65,96 рубля за литр. В то же время дизельное топливо показало противоположную динамику. Если в начале декабря средняя цена дизеля составляла 81,25 рубля за литр, то к концу января она выросла до 81,59 рубля.

Лидеры роста среди услуг:

пассажирский транспорт − +11,6%

ветеринарные услуги − +11,5%

услуги правового характера − +11,2%

бытовые услуги − +10,7%

гостиницы и места проживания − +9,2%

образование − +8,9%

ЖКХ − +6,8%

Где стало дешевле:

услуги зарубежного туризма − -13,2%

Рост тарифов на банковские и телекоммуникационные услуги не превысил 1%.