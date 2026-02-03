В Югре будут открыты 25 зон для свободных полетов БПЛА для тренировок

В Югре планируют открыть 25 зон для свободных полетов беспилотников с упрощенным режимом использования воздушного пространства. Как сообщает канал «Стройкомплекс Югры», в таких локациях запускать дроны можно будет без подачи плана полета и получения диспетчерских разрешений.

По данным источника, выделенные площадки должны обеспечить доступную среду для обучения и тренировок будущих специалистов без лишних административных барьеров. На карте региона уже определены 25 профильных зон. Заявки на их создание подали Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Лангепас, а также Березовский и Нефтеюганский районы.

Отмечается, что появление таких площадок важно для строительной, дорожной и транспортной отраслей. Условия для отработки навыков операторов беспилотных авиационных систем помогут формировать кадровый резерв: школьники и студенты смогут получать первые навыки пилотирования, а в дальнейшем — работать с задачами мониторинга объектов, создания цифровых двойников зданий и управления сложной техникой.

Сейчас документы проходят процедуру согласования в Минтрансе России. После утверждения заявок образовательные центры, спортивные секции и частные пилоты смогут использовать эти территории для отработки навыков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», говорится в сообщении.