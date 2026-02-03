На участие в «Духе огня» 2026 года в Югре поступило более 600 заявок

На заседании оргкомитета XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» подвели итоги заявочной кампании: для участия в основных конкурсных программах поступило 630 работ из 39 стран. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Отдельное внимание на оргкомитете уделили детско-юношеской программе «Твое кино». В 2026 году она представлена фильмами из 11 стран. В состав экспертного жюри войдут сами дети — их отберут по итогам специального конкурса среди активных участников «Движения первых».

Для юных жителей округа в рамках программы пройдут традиционные кинопоказы. Фильмы представят в Ханты-Мансийске, Белоярском и Нефтеюганске. Помимо просмотров, у ребят будет возможность пообщаться с режиссерами и актерами.

Также оргкомитет утвердил визуальную концепцию фестиваля и подробно обсудил деловую и образовательную части. Как отметил Руслан Кухарук, «Дух огня» ежегодно становится творческой лабораторией и точкой роста для молодежи: в мероприятиях и мастер-классах участвуют представители художественных коллективов, школьники, студенты вузов и колледжей Югры.

Губернатор подчеркнул, что фестиваль, который проходит при поддержке компании «Газпром нефть», уже давно стал важной частью культурной жизни округа, площадкой для межнационального диалога и встречей талантов, привлекая в Югру режиссеров и продюсеров и поднимая актуальные темы.