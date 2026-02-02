В аэропортах Югры усилили безопасность пассажиров

В аэропортах ХМАО усилили меры безопасности. При поддержке правительства региона для сети АО «Юграавиа» закупили 424 единицы специализированного оборудования, сообщили в телеграм-канале «Аэропорт Ханты-Мансийск».

«Это современные рентгенотелевизионные установки, металлоискатели, газосигнализаторы, системы противодействия беспилотникам и другие технические решения, которые ежедневно помогают в защите пассажиров и персонала», – говорится в сообщении.

Наибольший объем оборудования направили в Ханты-Мансийск – 170 единиц. В Нягани получили 68 единиц техники, в Белоярском – 70, в Когалыме – 60, в Урае – 56.