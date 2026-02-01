16+
​В ХМАО лишь 12% считают работу призванием

Большинство югорчан идут на работу ради денег, а не призвания

​В ХМАО лишь 12% считают работу призванием
Фото: ru.freepik.com

Для большинства жителей ХМАО работа – это прежде всего способ заработать. К таким выводам пришли аналитики SuperJob. Половина респондентов (51%) признались, что работают ради дохода. Еще 22% видят в работе инструмент карьерного роста. А вот тех, кто ходит на работу «по любви», заметно меньше – только 12% назвали ее призванием и источником удовольствия.

«Источником дохода свою нынешнюю работу назвали почти равное количество мужчин и женщин. О карьерных амбициях же чаще рассказывали мужчины (25% против 20% среди горожанок). В свою очередь, женщины чаще рассматривают работу как призвание (14% против 10% среди мужчин)», – говорится в результатах опроса.

Сильные различия выявили и между возрастными группами. У молодежи до 35 лет карьерные перспективы почти так же важны, как и зарплата: о росте говорят 41%, о доходе – 43%. При этом лишь 6% молодых респондентов называют работу призванием. Среди югорчан старше 45 лет картина иная: 67% ориентированы на доход, 15% – на удовольствие от профессии, а карьерные мотивы важны только для 9%.

Влияние оказывает и уровень образования. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще делают акцент на зарплате, тогда как выпускники вузов нередко говорят о работе как о призвании.

Зависит отношение к труду и от уровня дохода. Югорчане с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще относятся к работе прагматично и реже называют ее делом жизни – 61% и 8% соответственно. Среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей доля тех, кто видит в работе призвание, заметно выше – 14%.


Сегодня в 15:06, просмотров: 173, комментариев: 0
