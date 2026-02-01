16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  75,7327   EUR  90,4680  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Мошенники под видом установщиков домофонов похитили у жительницы Югры 1,27 млн рублей

Мошенническая схема с домофонами лишила жительницу Когалыма всех накоплений

​Мошенники под видом установщиков домофонов похитили у жительницы Югры 1,27 млн рублей
Фото: ru.freepik.com

В Когалыме 53-летняя женщина лишилась более 1,2 млн рублей, поверив мошенникам, которые представились установщиками домофонов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Как установили сотрудники полиции, заявительнице поступило несколько звонков с неизвестных номеров. Звонившая, представившись сотрудницей компании по установке домофонов, интересовалась деталями предстоящей замены системы контроля в ее доме, уточняла количество необходимых ключей и удобное время для их передачи. Затем злоумышленница предложила оставить заявку «инженеру» для согласования деталей, запросив для этого код из SMS-сообщения», – говорится в публикации.

Вскоре югорчанке пришло сообщение о подозрительной активности в личном кабинете на портале госуслуг с номером телефона «службы поддержки». Позвонив по нему, женщина попала к лжеспециалисту, который переключил ее на якобы сотрудника финансового мониторинга. Под предлогом защиты средств от несанкционированного доступа мошенники убедили установить специальные приложения и перевести деньги на «безопасный счет».

Следуя их инструкциям, жительница Когалыма сняла все накопления и через банкомат перевела деньги на указанные счета. В банке кассир обратил внимание на подозрительные операции и предупредил женщину о возможном мошенничестве, однако она заверила, что действует осознанно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению.

В УМВД Югры напоминают: не следует сообщать незнакомцам коды из SMS, данные банковских карт и устанавливать приложения по указанию посторонних. В случае сомнений правоохранители рекомендуют самостоятельно перезвонить в банк или государственные службы по официальным номерам.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:19, просмотров: 147, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 2009
  2. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 941
  3. ​Индексация пособий и маткапитала, закрепление правового статуса Российского Красного Креста и изменения в законе об электроэнергетике: что изменится в феврале 696
  4. ​Морозы не отпускают: в Сургуте в начале недели ожидается до −40 градусов 667
  5. Почти 40% читателей СИА-ПРЕСС отказались от просмотра Олимпиады-2026 171
  6. ​Мошенники под видом установщиков домофонов похитили у жительницы Югры 1,27 млн рублей 147
  7. ​Сугробы лжи // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 90
  1. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 3014
  2. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2489
  3. ​Меньше продукта за те же деньги: почему производители выбирают шринкфляцию 2162
  4. Умер художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Владимир Матийченко 2021
  5. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 2009
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 2009
  7. ​Упадут ли цены на новостройки? 1948
  8. ​Заброшенные коттеджи в 43-м микрорайоне Сургута снесут – на их месте планируют построить жилье и социальные объекты 1935
  9. ​В шесть раз выросло число переводов за границу 1913
  10. Актировка: 1-4 класс второй смены 1906
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 7076
  2. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6876
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6838
  4. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6262
  5. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5999
  6. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5791
  7. ​Чипнут всех 5470
  8. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 5158
  9. Итоги 2025. Потери года 5093
  10. ​Какие профессии будут востребованы в 2026 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4629

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика