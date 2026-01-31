ЗАГС Югры опубликовал рейтинг самых популярных имен новорожденных за январь 2026 года

По итогам января 2026 года самыми популярными именами для новорожденных в Югре стали София и Михаил. Такие данные опубликованы на официальном сайте Реестр ЗАГС России.

Среди мальчиков чаще всего выбирали имя Михаил – его получили 16 малышей. Совсем рядом в рейтинге Артем и Мухаммад (по 15), затем Дмитрий и Александр (по 14).

У девочек уверенно лидирует София – в январе так назвали 22 ребенка. В числе популярных также Анна (17), Василиса (16), Варвара и Ясмина (по 14).

Напомним, в 2025 году самыми популярными именами в Югре были Мухаммад среди мальчиков и Анна среди девочек. При этом еще в середине января 2026 года имя Мухаммад не входило в число лидеров, однако сейчас оно постепенно поднимается в рейтинге популярных имен.

Также названы редкие имена, которые родители выбирали в январе. У мальчиков это Давуд, Борис, Фома, Исмоил и Саидхан, у девочек – Римма, Лика, Хания, Майя и Макка.