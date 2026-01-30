В Югре суд оштрафовал мужчину за публикацию экстремизма на своем теле

Урайский городской суд в январе рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя города. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — публичное демонстрирование символики экстремистской организации.

Как установил суд, на личной странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте» были размещены фотографии, на которых видны татуировки в виде символики организации, запрещенной в России в связи с признанием ее экстремистской. В итоге суд назначил нарушителю административный штраф в размере 1 тыс. рублей.