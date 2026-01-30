В Югре идет прием заявок на конкурс «Идеи, преображающие города». Участникам предлагают представить проекты благоустройства — от рисунков и макетов до дизайн-проектов и концепций Smart City. Подать заявку можно до 20 апреля, пишет «Стройкомплекс Югры».

Как сообщается, конкурс включен в официальный перечень олимпиад Минпросвещения РФ на 2025/2026 учебный год. Победа дает дополнительные баллы при поступлении в профильные вузы-партнеры.

Участвовать могут жители в возрасте от 7 до 35 лет. Для детей предусмотрены форматы рисунка или макета двора и парка. Подростки и студенты могут представить дизайн-проекты, малые архитектурные формы, планы реставрации или концепции «умного города».

В числе поощрений — поездка в МДЦ «Артек» для лучших участников 14–17 лет, а совершеннолетним финалистам обещают рекомендацию на творческий форум «Таврида».