16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,0251   EUR  90,9751  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:

Правильно 62.7%

Неправильно 23.7%

Не знаю 13.6%

Всего голосов: 118

Комментировать
0
Больше опросов

Школьники из Югры могут предложить идею по преображению города и заработать путевку в «Артек»

В Югре идет прием заявок на конкурс «Идеи, преображающие города»

Школьники из Югры могут предложить идею по преображению города и заработать путевку в «Артек»
Фото t.me/stroyka_ugra

В Югре идет прием заявок на конкурс «Идеи, преображающие города». Участникам предлагают представить проекты благоустройства — от рисунков и макетов до дизайн-проектов и концепций Smart City. Подать заявку можно до 20 апреля, пишет «Стройкомплекс Югры».

Как сообщается, конкурс включен в официальный перечень олимпиад Минпросвещения РФ на 2025/2026 учебный год. Победа дает дополнительные баллы при поступлении в профильные вузы-партнеры.

Участвовать могут жители в возрасте от 7 до 35 лет. Для детей предусмотрены форматы рисунка или макета двора и парка. Подростки и студенты могут представить дизайн-проекты, малые архитектурные формы, планы реставрации или концепции «умного города».

В числе поощрений — поездка в МДЦ «Артек» для лучших участников 14–17 лет, а совершеннолетним финалистам обещают рекомендацию на творческий форум «Таврида».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:47, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 1010
  2. Весной в Югре появится еще один прямой рейс в Баку 666
  3. Сургутский аэропорт занял второе место в федеральном рейтинге пунктуальности 655
  4. Общественники предложили отменить штрафы для водителей за одно специфически зимнее нарушение ПДД 600
  5. ​Эксперты считают, что ипотечный рынок прошел переломную точку 593
  6. ​Памятные даты января 2026 года: люди, события, юбилеи 574
  7. ​АО «Транснефть – Сибирь» в 2025 году выполнило диагностику более 4,3 тыс. км нефтепроводов 543
  8. ​АО «Транснефть – Сибирь» реализовало 85 благотворительных проектов в 2025 году 539
  9. Югра стала пилотной площадкой для запуска нового сервиса на Госуслугах для участников СВО 504
  10. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга кредитов наличными за 2025 год 503
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5857
  2. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3237
  3. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2683
  4. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2597
  5. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2491
  6. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2305
  7. ​Рена Амрахова: «Откладывание решений становится проблемой, когда это уже не пауза, а избегание» 2191
  8. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2153
  9. ​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ 2024
  10. ​Между городом и УК: в Сургуте дворы остались без уборки снега из-за ошибок в границах участков 2008
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7606
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6747
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6579
  4. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6459
  5. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6164
  6. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5857
  7. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5509
  8. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5450
  9. ​Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными 4990
  10. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 4884

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика