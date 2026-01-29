В Югре участники СВО смогут подтвердить свой статус через Госуслуги

Югра стала одной из пилотных площадок по запуску нового сервиса на портале «Госуслуги» для участников специальной военной операции. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО» на Едином портале госуслуг.

Пилотный режим позволит оценить эффективность решения и внести необходимые корректировки перед масштабированием системы на всю территорию России. Проект реализуется в рамках программы цифровизации мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

Уникальный QR-код формируется в личном кабинете «Госуслуг» через сервис подтверждения статуса и отображает информацию о праве на социальные преференции. Для получения льгот, в том числе права бесплатного посещения учреждений культуры и спорта, участникам достаточно предъявить код сотрудникам организации.

Отмечается, что внедрение сервиса направлено на упрощение получения льгот и сокращение бюрократических процедур, а также должно повысить прозрачность и доступность социальной помощи участникам спецоперации и их семьям.