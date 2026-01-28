16+
Жизнь молодой югорчанки висела на волоске — медики отправили ее в Москву на пересадку печени

Молодой югорчанке пересадили печень в Москве

Жизнь молодой югорчанки висела на волоске — медики отправили ее в Москву на пересадку печени
Фото t.me/rvpaskov

Молодая девушка из Сургута была спасена усилиями медиков округа и Москвы, а также авиаторов и трансплантологов. Как рассказал директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов, недавно ночью в СОКБ поступила 19-летняя пациентка с тяжелым токсическим поражением печени. Несмотря на интенсивную терапию, состояние быстро ухудшалось — развилась острая печеночная недостаточность, а повреждение органа оказалось необратимым.

Медики провели комплекс мероприятий, включая реанимационные действия, ИВЛ, экстракорпоральные методы детоксикации и медикаментозную кому для защиты головного мозга. Параллельно был организован экстренный телемедицинский консилиум с федеральным центром. Как отметил Паськов, единственным шансом спасти жизнь стала трансплантация печени.

Дальнейшую работу он описал как взаимодействие большой команды — СОКБ, Центра медицины катастроф, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова и авиакомпании «Ютэйр». В Москве донорский орган, по словам Паськова, нашли за одну ночь, операция прошла успешно.

Спустя месяц, сообщил глава Депздрава, мама пациентки написала: «Выписали. Летим домой в Сургут».


Сегодня в 11:48, просмотров: 146, комментариев: 0
