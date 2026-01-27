В Югре отмечают 82-летие со дня завершения блокады Ленинграда

В России сегодня, 27 января, отмечают памятную дату — 82 года назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

В своем посте в соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что сегодня в автономном округе живут участники тех событий, чьи судьбы являются «живой историей». В качестве примера он привел историю Симы Нохимовны Киповской. По словам губернатора, блокаду она встретила девятилетней девочкой, окончив первый класс. Вместе с семьей в Ленинграде она пережила голод, холодные зимы и обстрелы, а эвакуирована по Дороге жизни была лишь после прорыва блокадного кольца.

Позже, как сообщил Руслан Кухарук, Сима Киповская окончила в Ленинграде школу и медицинский институт, получив профессию врача. Спустя годы ее трудовой путь привел в Югру, где она работала инфекционистом в Сургутской городской клинической поликлинике.

Глава региона подчеркнул, что памятная дата — повод вспомнить тех, кто защищал Ленинград, кто погиб в блокаде и кто, несмотря ни на что, выжил. Он отметил, что их подвиг останется примером мужества, любви к Родине и несгибаемой воли.