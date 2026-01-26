В Югре открыт набор на службу по контракту в войска беспилотных систем

Жителей Югры приглашают на службу по контракту в войска беспилотных систем, сообщает правительство региона. Это направление называют одним из наиболее современных и технологичных, где особенно важны знания, ответственность и аналитическое мышление. Перед началом службы кандидаты проходят профессиональную подготовку в специализированных учебных центрах.

Контракт заключается сроком от одного года и предусматривает полный социальный пакет. В Югре при подписании контракта предусмотрена выплата 4 100 000 рублей, а общий доход за 12 месяцев службы может достигать 6 600 000 рублей.

Для студентов предусмотрены академический отпуск и право поступления в вузы вне конкурса.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-301-68-88, по короткому номеру 117 (кнопка 4) и на сайте voin86.ru/bpla.