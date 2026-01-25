16+
​Губернатор Югры поздравил горожан с Днем студента

Россияне отмечают Татьянин день и День студента

​Губернатор Югры поздравил горожан с Днем студента
Фото и видео: Руслан Кухарук / vk.com

Сегодня, 25 января, в России отмечают Татьянин день и День студента. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил горожан с праздником.

«Студенчество – один из самых запоминающихся периодов в жизни! Общаясь с нашими студентами, каждый раз замечаю, что ребята полны амбиций и готовы менять мир вокруг себя к лучшему. Не бойтесь рисковать, пробовать и ошибаться. Каждый шаг – это опыт, который закаляет и приближает к цели», – написал глава округа в своих соцсетях.

Руслан Кухарук также пожелал ребятам легкой сессии, активных и интересных учебный будней.


