В ЮГУ в рамках нацпроекта «Семья» открыта комната матери и ребенка

В ЮГУ в рамках нацпроекта «Семья» созданы комната матери и ребенка и группа кратковременного пребывания детей. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам посещения Югорского государственного университета. По его словам, эти площадки должны помочь молодым родителям, а также преподавателям с маленькими детьми, совмещать учебу и работу с материнством и отцовством в более комфортных условиях.

Губернатор отметил, что пообщался с детьми и их родителями. Он поздравил с двухлетием мальчика по имени Дима и его маму Любовь — студентку второго курса Высшей нефтяной школы ЮГУ.

Глава региона выразил уверенность, что комната матери и ребенка станет востребованным пространством для студенческих семей. В дальнейшем, уточнил он, молодые родители смогут получать там консультации профильных специалистов и участвовать в групповых и индивидуальных мероприятиях, направленных на развитие ребенка. Кухарук также заявил, что считает важным создать подобные центры поддержки во всех вузах региона.