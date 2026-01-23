В Пыть-Яхе произошел пожар на центральном рынке

Пожар произошел ночью на территории Центрального рынка в Пыть-Яхе. По предварительной информации, возгорание началось в одном из торговых павильонов, после чего огонь быстро распространился на площадь около 1,5 тыс. квадратных метров, пишет sitv.ru.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение. Был развернут штаб пожаротушения», — рассказал заместитель начальника 6-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Югре Денис Устинов.

В пресс-службе МЧС России отметили, что тушение осложнили высокая пожарная нагрузка и низкая температура воздуха. В ликвидации пожара участвовали 47 спасателей и 16 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. В ведомстве сообщили, что открытое горение полностью ликвидировано.

По уточненным данным, огонь уничтожил 10 бутиков на площади 240 квадратных метров. Всего повреждено 1260 квадратных метров торговой площади. Полная ликвидация последствий пожара заняла почти пять с половиной часов.