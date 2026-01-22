Правительство Югры утвердило порядок выплат за погибших участников СВО для их гражданских жен

Правительство Югры приняло решение расширить право на получение выплаты в размере 3 млн рублей в случае гибели участника специальной военной операции. Получателями смогут стать гражданские жены погибших военнослужащих при соблюдении ряда условий, рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

«Расширяем право на получение выплаты в размере 3 миллионов рублей в случае гибели участника специальной военной операции. Оно будет распространяться на граждан, которые совместно проживали с погибшим не менее трех лет на территории Югры, вели общее хозяйство, а также имели общего несовершеннолетнего ребенка», — обозначил глава региона.

Уточняется, что факт совместного проживания должен быть установлен судом.

Ранее сообщалось, что период службы в зоне специальной военной операции засчитывается в страховой стаж в двойном размере.