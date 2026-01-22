Автобус «Ханты-Мансийск — Сургут» будет делать остановку в Лемпипо

16+
Автобус, следующий между Ханты-Мансийском и Сургутом, будет делать еще одну остановку в Нефтеюганском районе
Фото t.me/stroyka_ugra

Автобус межмуниципального маршрута №700 «Ханты-Мансийск — Сургут» начал заезжать в Лемпино. Об этом сообщил Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

В сообщении отмечается, что новую точку в схему движения добавили по просьбам жителей Нефтеюганского района. Остановка предусмотрена в Лемпино на улице Дорожной, 4.

По обновленному расписанию из Ханты-Мансийска автобус отправляется от автовокзала в 07:30, прибытие в Лемпино — около 09:30, отправление из Лемпино в Сургут — в 09:40. Стоимость билета до Лемпино составляет 636 рублей.

В обратном направлении автобус отправляется из Сургута в 17:15, прибытие в Лемпино — около 20:30, отправление из Лемпино в Ханты-Мансийск — в 20:35. Цена билета до Лемпино — 835 рублей.


Сегодня в 12:44
