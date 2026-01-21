В Югре приложение «Госуслуги Дом» скачали почти 260 тысяч человек

Югра возглавила федеральный рейтинг по притоку пользователей приложения «Госуслуги Дом». Об этом сообщает Telegram-канал «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на департамент ЖКК и энергетики региона.

По данным ведомства, за прошлый год приложение скачали более 258 тыс. жителей округа. В сообщении отмечается, что регион досрочно достиг целевых показателей 2025 года и по текущим задачам на 2026 год занимает первую строчку федерального рейтинга по количеству новых пользователей.

Всего по России приложением пользуются 15 млн человек, через сервис направлено 5,4 млн заявок коммунальным службам.

В департаменте также назвали наиболее востребованные функции приложения среди югорчан: оплата счетов и передача показаний, прямая связь с управляющей компанией, а также онлайн-голосования по вопросам управления домом. Кроме того, в национальном мессенджере, интегрированном в «Госуслуги Дом», можно обмениваться информацией с соседями. В Югре такие каналы создаются автоматически для каждого многоквартирного дома.

Присоединиться к чату своего дома можно после авторизации через подтвержденную учетную запись на Госуслугах в приложении «Госуслуги Дом».