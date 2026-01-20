Спрос на помощь на дороге в ХМАО вырос в 3,5 раза из-за снегопадов и морозов

В первые недели 2026 года автомобилисты ХМАО чаще нуждались в помощи на дороге из-за снегопадов и морозов. Спрос на такие услуги в округе вырос в 3,5 раза по сравнению с началом прошлого года. Об этом редакции siapress.ru сообщили аналитики Авито.

Самый заметный рост пришелся на отогрев автомобилей – этой услугой в первые десять дней января пользовались почти в пять раз чаще, чем год назад. Почти в 4,5 раза вырос спрос на замену аккумуляторов.

Из-за метелей и заторов на дорогах водители также все чаще заказывают доставку топлива – спрос на нее увеличился в четыре раза.

На 3,5 раза вырос интерес к буксировке автомобилей. По словам аналитиков, средняя стоимость такой услуги в округе составляет около тысячи рублей. Также в 3,5 раза вырос спрос на зарядку аккумуляторов, а прикуривание авто стали заказывать в три раза чаще. В среднем эта услуга обходится примерно в 900 рублей.

Помимо этого, в три раза увеличился спрос на выездной шиномонтаж. В условиях сильного холода и снегопадов автомобилисты предпочитают вызывать мастеров на место, а не ехать в сервис самостоятельно. Средняя стоимость такой услуги – около тысячи рублей.

На фоне повышенного спроса выросло и предложение. За год количество объявлений с услугами помощи на дороге в ХМАО увеличилось на 37%. Чаще всего стали предлагать отогрев автомобилей – плюс 73%. В числе лидеров также буксировка (+62%), доставка топлива (+55%), зарядка и замена аккумуляторов (+53% и +47%).