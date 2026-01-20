16+
​Югорские спортсмены принесли региону почти 1 900 медалей за год

Спортсмены Югры выступили на 630 соревнованиях и вошли в сборные России по 43 видам спорта

​Югорские спортсмены принесли региону почти 1 900 медалей за год
Фото: Руслан Кухарук

Центр спортивной подготовки сборных команд Югры подвел итоги 2025 года. Для региона он стал одним из самых результативных за последние годы – югорские спортсмены завоевали 1 882 медали на соревнованиях разного уровня.

«В течение года спортсмены Югры приняли участие в 630 спортивных и физкультурных мероприятиях, прошли 564 учебно-тренировочных сбора и этапа подготовки», – рассказали в департаменте физической культуры и спорта округа.

По итогам года в копилке Югры:

  • 661 золотая медаль,
  • 584 серебряные,
  • 637 бронзовых.

Большая часть наград пришлась на межрегиональные старты – 1 105 медалей. Еще 689 медалей югорчане завоевали на всероссийских соревнованиях и 88 – на международной арене.

2025 год принес региону и громкие победы в спорте высших достижений. Чемпионами России стали 27 спортсменов Югры, еще 71 атлет выиграл первенства страны. На мировом уровне югорчане завоевали семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенствах мира.

Сегодня 331 спортсмен из ХМАО включен в списки кандидатов в сборные команды России по 43 видам спорта.

Ранее стало известно, что Югра за год улучшила позиции в рейтинге регионов по уровню удовлетворенности жителей условиями для занятий спортом. Округ поднялся с 13-го на 4-е место и вошел в пятерку лидеров страны.


Сегодня в 10:43
