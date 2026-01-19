Детские пособия в Югре выросли из-за роста прожиточного минимума

С января 2026 года в Югре увеличили размеры детских и семейных пособий, которые выплачивает Отделение СФР по ХМАО. Выплаты выросли из-за повышения регионального прожиточного минимума, сообщили в региональном СФР.

С 1 января прожиточный минимум в округе составляет:

на душу населения – 22 102 рубля;

для трудоспособного населения – 24 091 рубль;

для детей – 22 137 рублей.

Из-за этого увеличились суммы единого пособия, выплат из материнского капитала и пособий по беременности и родам для неработающих женщин.

Единое пособие для детей и беременных

Ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, теперь выплачивается в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2026 году это:

12 045,5 рубля;

18 068,25 рубля;

24 091 рубль.

Ежемесячное пособие на ребенка от нуля до 17 лет составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей:

11 068,5 рубля;

16 602,75 рубля;

22 137 рублей.

Пособие назначается с учетом нуждаемости семьи. Среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум на душу населения – 22 102 рубля на человека.

Выплата из материнского капитала

С января вырос и размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала – она зависит от прожиточного минимума на ребенка и составляет 22 137 рублей.

Для получения этой выплаты доход семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум на душу населения – 44 274 рубля в месяц.

Пособие по беременности и родам для неработающих

Неработающим женщинам пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения – 24 091 рубль.

Выплата предоставляется в том случае, если женщина была признана безработной центром занятости в течение года после увольнения, а само увольнение произошло из-за прекращения деятельности работодателя.

В СФР напоминают, что все размеры пособий автоматически пересчитываются с учетом нового прожиточного минимума.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).