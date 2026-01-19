16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,8332   EUR  90,5366  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре выросли детские и семейные пособия

Детские пособия в Югре выросли из-за роста прожиточного минимума

​В Югре выросли детские и семейные пособия
Фото: freepik.com

С января 2026 года в Югре увеличили размеры детских и семейных пособий, которые выплачивает Отделение СФР по ХМАО. Выплаты выросли из-за повышения регионального прожиточного минимума, сообщили в региональном СФР.

С 1 января прожиточный минимум в округе составляет:

  • на душу населения – 22 102 рубля;
  • для трудоспособного населения – 24 091 рубль;
  • для детей – 22 137 рублей.

Из-за этого увеличились суммы единого пособия, выплат из материнского капитала и пособий по беременности и родам для неработающих женщин.

Единое пособие для детей и беременных

Ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, теперь выплачивается в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2026 году это:

  • 12 045,5 рубля;
  • 18 068,25 рубля;
  • 24 091 рубль.

Ежемесячное пособие на ребенка от нуля до 17 лет составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей:

  • 11 068,5 рубля;
  • 16 602,75 рубля;
  • 22 137 рублей.

Пособие назначается с учетом нуждаемости семьи. Среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум на душу населения – 22 102 рубля на человека.

Выплата из материнского капитала

С января вырос и размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала – она зависит от прожиточного минимума на ребенка и составляет 22 137 рублей.

Для получения этой выплаты доход семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум на душу населения – 44 274 рубля в месяц.

Пособие по беременности и родам для неработающих

Неработающим женщинам пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения – 24 091 рубль.

Выплата предоставляется в том случае, если женщина была признана безработной центром занятости в течение года после увольнения, а само увольнение произошло из-за прекращения деятельности работодателя.

В СФР напоминают, что все размеры пособий автоматически пересчитываются с учетом нового прожиточного минимума.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:57, просмотров: 130, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Два человека погибли при пожаре на производственной базе в Сургуте. Прокуратура начала проверку 751
  2. ​В Общественной палате предложили ввести «семейную стипендию» для студентов 601
  3. ​Прорубь под вопросом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 598
  4. ​Мошенники стали чаще обманывать россиян под видом совместных поездок 561
  5. ​Минпросвещения вернет оценки за поведение для всех школьников 264
  6. ​Чип, бирка или ошейник: в России готовят обязательный учет домашних животных 244
  7. ​Сургутяне могут набрать святую воду в Крещение в девяти храмах города 210
  8. ​Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 11 месяцев 200
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 193
  10. ​В Югре сократилось число ДТП по вине пешеходов 184
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 2931
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 2888
  3. Актировка: 1-11 класс второй смены 2479
  4. ​Годовалого ребенка окунули в прорубь в Сургуте. Медики предупредили о рисках и напомнили о правилах безопасного закаливания 2107
  5. В Сургуте горел ресторан «Хурма». Посетителей эвакуировали 2087
  6. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 1961
  7. Умер сургутский ветеран Великой Отечественной войны Иван Шабалин 1867
  8. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 1827
  9. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 1821
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 1798
  1. ​Без души, но в чартах 10828
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8731
  3. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6774
  4. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5883
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5840
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5815
  7. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5514
  8. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5478
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5130
  10. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5087

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика