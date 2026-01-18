40% читателей СИА-ПРЕСС убирают елку после старого Нового года

Читатели портала СИА-ПРЕСС рассказали, когда планируют убирать новогоднюю елку. Самым популярным вариантом стал ответ «после старого Нового года» – так поступают 41,1% участников опроса. Еще 23,3% признались, что убирают елку в конце января или даже позже.

5,5% респондентов сообщили, что убрали елку сразу после Рождества. Лишь 2,7% сделали это уже в первые дни после встречи Нового года.

При этом 27,4% участников опроса отметили, что в этом году елку не ставили вовсе.

Кстати, в Югре работают пункты приема новогодних елей для переработки. Сдать ель или сосну можно по адресам: Сургут – Набережный проспект, 5 стр. 2 и ул. 30 лет Победы, 21/3 (парковка спортзавода); Белый Яр (Сургутский район) – ул. Маяковского, 3А; Федоровский (Сургутский район) – ул. Ленина, 13Б; Нефтеюганск – микрорайон 8А, 18.



Елку нельзя выбрасывать в мусоропровод даже в распиленном виде, поскольку это может вызвать засор. Кроме того, запрещено оставлять дерево у мусорных баков — за это предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.