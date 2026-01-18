Югра резко улучшила позиции в рейтинге по развитию спорта

Югра за год улучшила позиции в рейтинге регионов по уровню удовлетворенности жителей условиями для занятий спортом. Округ поднялся с 13-го на 4-е место и вошел в пятерку лидеров страны. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своих соцсетях.

«Итоги социологических исследований были представлены Администрации Президента РФ. Сегодняшний результат показывает: мы на верном пути. Он служит целевым критерием в Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие спортивного потенциала Югры: тренеров, педагогов, строителей, волонтеров, организаторов спортивных мероприятий и, конечно, наших активных жителей. Именно ваше участие, энтузиазм и любовь к здоровому образу жизни делают наш регион сильнее», – говорится в публикации.

Напоминаем, ранее заместитель губернатора Югры Елена Майер заявила о первых признаках смягчения ограничений для российских спортсменов на международной арене и призвала спортивные сборные региона готовиться к возвращению в полноценном формате уже в 2026 году.