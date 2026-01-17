Сильные морозы накладывают ограничение на работу мусоровозов — Югра-Экология

В муниципалитетах Югры из-за морозов возможны изменения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Об этом сообщил региональный оператор «Югра — Экология», пишет informugra.ru.

Как пояснили в компании, при температуре около −30 °C и ниже техника может выходить на маршруты позже обычного — не с 07:00, а с 12:00, ожидая небольшого потепления, чтобы снизить риск поломок оборудования.

Регоператор напомнил, что санитарные нормы устанавливают предельные сроки временного накопления несортированных ТКО: при отрицательных температурах вывоз должен осуществляться не реже одного раза в три дня (при температуре −5 °C и ниже), а при тёплой погоде — ежедневно (при температуре выше +5 °C).