В Югре количество выданных разрешений на временное проживание для мигрантов сократилось в 2,5 раза

В Югру приезжает и регистрируется значительно меньше иностранцев, чем раньше

В Югре количество выданных разрешений на временное проживание для мигрантов сократилось в 2,5 раза
Фото siapress.ru

В Югре подвели итоги работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В окружном МВД сообщили, что за незаконное осуществление трудовой деятельности к административной ответственности привлекли 220 иностранцев и лиц без гражданства. В отношении работодателей за аналогичные нарушения составили 819 административных протоколов. Общая сумма штрафов достигла 38 млн рублей. Кроме того, принято 50 решений об административном приостановлении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет sitv.ru.

Одновременно в округе фиксируют снижение миграционной активности. По информации УМВД Югры, более чем в два раза сократилось число оформленных разрешений на временное проживание, а на треть — видов на жительство. Ведомство также сообщило о росте числа решений по отказам и аннулированию документов: принято свыше 200 решений об отказе в выдаче и более 4 тысяч — об аннулировании разрешительных документов.

Сохраняется тенденция сокращения количества лиц, приобретших российское гражданство — минус 17,4% по сравнению с предыдущим периодом. При этом число решений о прекращении гражданства увеличилось в четыре раза, а количество отклоненных заявлений о приеме — в два раза, уточнили в полиции.

Всего за год сотрудники органов внутренних дел пресекли свыше 12 тысяч административных правонарушений. Из Югры выдворили более 1,5 тысячи иностранцев, еще 45 человек подлежат депортации. Возбуждено 640 уголовных дел.

«По статистическим данным, число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось более чем на 16%. С начала 2026 года принято свыше 60 решений о выдворении иностранцев за пределы РФ», — добавили в региональном управлении МВД.


Сегодня в 15:08, просмотров: 68, комментариев: 0
