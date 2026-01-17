16+
Югра за год рванула в топ-5 России по условиям для занятий спортом

Югорчане позитивно оценили работу власти по созданию условия для физкультуры

Югра за год рванула в топ-5 России по условиям для занятий спортом
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Югра вошла в пятёрку лидеров среди регионов России по уровню удовлетворённости жителей условиями для занятий физической культурой и спортом. За год автономный округ поднялся с 13-го на 4-е место в соответствующем рейтинге. Итоги социологических исследований были представлены Администрации Президента РФ.

Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, достигнутый результат подтверждает правильность выбранного курса и соответствует целевым ориентирам Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.

Глава региона поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие спортивного потенциала округа: тренеров и педагогов, строителей спортивных объектов, волонтёров, организаторов мероприятий и активных жителей, для которых спорт и здоровый образ жизни стали частью повседневной культуры.


Сегодня в 12:13
