В Югре расширен список субсидируемых авиаперелетов

Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2026 год — часть стоимости билетов компенсируют бюджеты регионов, поэтому перелёты для пассажиров обходятся дешевле. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

В программу на 2026 год вошли рейсы из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Белоярского, Урая, Нягани и Советского.

Среди новых направлений (впервые или после перерыва) заявлены:

из Ханты-Мансийска — прямые рейсы в Краснодар, Самару и Нарьян-Мар, а также «курортные» рейсы в Сочи;

из Сургута — направление в Нижнекамск;

из Нижневартовска — рейсы в Краснодар и Самару.

Также в списке субсидируемых маршрутов, по информации «Стройкомплекса Югры», указаны:

из Ханты-Мансийска — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Казань, Новосибирск, Омск, Челябинск, Минеральные Воды, Салехард;

из Сургута — Красноярск, Новосибирск, Омск, Барнаул, Пермь, Бугульма, Челябинск, Горно-Алтайск, а также прямые рейсы Сургут — Чебоксары (с софинансированием Чувашии);

из Нижневартовска — Екатеринбург, Томск, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Пермь, Бугульма, Новосибирск.

Для малых городов предусмотрены рейсы в крупные транспортные узлы:

Нягань — Екатеринбург, Жуковский (Москва);

Советский — Екатеринбург, Санкт-Петербург;

Урай — Екатеринбург;

Белоярский — Екатеринбург, Жуковский;

Когалым — Пермь, Новосибирск.

Отдельно отмечается, что среди субсидируемых направлений указан один зарубежный маршрут с региональной поддержкой — из Ханты-Мансийска в Сухум (Абхазия). Рейсы выполняют «ЮТэйр», «Азимут», Red Wings, «РусЛайн», S7, «Аэрофлот», UVT Aero, «Северсталь» и другие перевозчики.

В «Стройкомплексе Югры» уточнили, что часть рейсов носит сезонный характер, продажи открываются поэтапно, а перечень субсидируемых маршрутов в течение года может корректироваться — актуальное расписание рекомендуют уточнять в аэропортах и у авиакомпаний.