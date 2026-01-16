​В Югре создадут новое подразделение Авиалесоохраны в Нефтеюганске

Бюджетное учреждение «База авиационной и наземной охраны лесов» объявило о создании в 2026 году нового структурного подразделения в Нефтеюганске. Расширение направлено на повышение эффективности борьбы с лесными пожарами и увеличение площади мониторинга, сообщает РИЦ «Югра».

Новое авиаотделение возьмёт под охрану земли лесного фонда Нефтеюганского района, которые ранее курировали подразделения из Сургута и Ханты-Мансийска. Ожидается, что это позволит оптимизировать маршруты переброски сил и техники к труднодоступным территориям и сохранить высокие показатели тушения возгораний в первые сутки. По данным учреждения, в 2025 году этот показатель достиг 93%. Одновременно штат организации планируется увеличить на 100 человек.

В числе причин расширения называются рост площади авиационного мониторинга — на 248 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом, увеличение объёмов лесохозяйственных работ, а также регулярные запросы из других регионов России на помощь югорских парашютистов-пожарных.

После открытия нового отделения в структуре Авиалесоохраны Югры будет работать 14 авиационных подразделений и 20 пожарно-химических станций, укомплектованных автотранспортом, средствами пожаротушения и необходимым инвентарём.