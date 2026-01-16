Проекты из Югры стали победителями конкурса президентских грантов

В первом в 2026 году конкурсе Фонда президентских грантов победили 15 проектов некоммерческих организаций Югры на общую сумму около 18 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Решение о поддержке инициатив было принято на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Среди проектов-победителей, о которых рассказал губернатор, — программа Союза поисковых формирований Югры «Лица Великой Победы» по обучению поисковиков, в том числе молодежи (1,93 млн рублей), инициатива Гуманитарного добровольческого корпуса «Доброволец пожарный», нацеленная на подготовку и участие добровольцев в ликвидации ЧС (1,76 млн рублей), а также проект движения «Дай лапу» «ХочуСобаку.рф» по созданию онлайн-платформы для будущих владельцев собак (2,78 млн рублей).

Кроме того, поддержку получил проект «Открытый мир: Новые горизонты для активного долголетия» Ресурсного центра содействия гражданским инициативам Октябрьского района, предполагающий разработку новых форм активного отдыха для старшего поколения (2,35 млн рублей). В числе победителей также инициатива регионального отделения Русского географического общества «Достопримечательное место „Хуллоры“: сохранение исторической территории» — проект по присвоению археолого-этнографическому комплексу в бассейне реки Казым охранного статуса как объекту культурного наследия (1,03 млн рублей).