В Югре власти поддержали промышленные предприятия льготными займами на 800 миллионов

Промышленные предприятия в Югре за год получили от округа 800 млн рублей на развитие
Фото t.me/depprom_ugra86

Промышленные предприятия Югры в 2025 году получили 800 млн рублей в виде льготных займов, сообщает телеграм-канал департамента промышленности региона.

В сообщении отмечается, что поддержку бизнесу оказывает Фонд развития Югры, через который предприятия получают финансирование на выгодных условиях для реализации проектов, значимых для экономики автономного округа. Кредитный портфель Фонда развития Югры, по данным департамента, превысил 5 млрд рублей.

В департаменте промышленности также сообщили, что с 2018 по 2025 год в регионе поддержали 58 проектов в сферах лесопереработки, нефтесервисной промышленности, пищевого производства, туристской инфраструктуры и других отраслей. В результате создано более 1,5 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления в бюджет Югры составили свыше 1,4 млрд рублей.

Как подчеркнули в ведомстве, льготные займы помогают предприятиям модернизировать производства и запускать новые мощности.


16 января в 08:52, просмотров: 731, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
16 января в 11:25
Какая огромная цифра. Можно,, разгуляться,, многим промышленным предприятиям! У мэра Сочи (новости тв) вчера нашли в заначке полтора миллиарда. Предполагаю, что не нашли больше. Вот, где можно,, разгуляй,, устроить промышленности, но это другое...
Alkonowa1ow
16 января в 21:11
Ну да. Сургутскому металлургическому заводу (СМЗ) тоже давали 500 миллионов льготного кредитного займа. А сегодня Департамент промышленности Югры требует все вернуть, потому что металлургический завод не построен. Просьбу инвестора СМЗ продлить инвестиционное соглашение до 2028 года Правительство Югры отклонило и считает закрытие проекта СМЗ самым оптимальным решением. А тем временем компании «ЮВиС» выделили из бюджета Югры 250 миллионов рублей сверх сметы на строительство набережной на протоке Кривуля. Напомню, что первоначальная проектная сметная стоимость набережной - 3,77 миллиарда рублей, срок ввода 2025 год. Аванс на строительство набережной подрядчику «ЮВиС» был выплачен в размере 40%. Департамент промышленности Югры и Департамент строительства Югры как два полюса на планете Югра. Одни легко отдают 250 миллионов рублей для достройки набережной, вернее берегоукрепления поймы НТЦ. Другие закрывают проект СМЗ, который мог бы дать 300 рабочих мест, налоги в казну и 100 тысяч тонн арматуры, уголка и других металлоизделий для строек Югры. Ну да. Арматуру для Департамента строительства Югры будут закупать и везти «за три девять земель» в Сургут на стройки того же НТЦ, КРТ, мостов через Обь и дорог. Они считают, что лучше 250 миллионов руб закатать в бетон набережной, чем помочь инвестору достроить СМЗ, который испытывает действительно большие финансовые трудности. По этой причине в строительство СМЗ инвестор на 2026 год заложил всего 100 миллионов рублей. Депутаты Думы Югры против закрытия проекта Сургутского металлургического завода, но принимает решения Департамент промышленности и лично господин Гамбузов, как Директор Департамента. Впрочем господин Гамбузов прибыл к нам из Тюмени и он не оторвал этот проект. И откроет ли ещё он проект равный СМЗ очень большой вопрос. Однако традиция сложилась в Югре. Варяги легко закрывают проекты и сносят то, что выстрадано и построено героическим трудом предшествующих поколений югорчан. Тот же Дом Пионеров строил Фарман Салманов. А теперь «по боку» Фармана Салманова и память о нем и всех первопроходцев, которые создали этот уникальный Дом Пионеров. «По боку» Анатолия Бокова и память о нем, как начальнике Сургутского отделения железной дороги, который построил Сургутский железнодорожный вокзал. Наконец, «по боку» современный СМЗ, в который инвестор уже вложил 1 миллиард рублей, закупил оборудование и просит Департамент промышленности Югры лишь перенести сроки ввода на 2028 год. А льготные займы на 800 миллионов рублей проблемы развития промышленности в Югре не решают. Результаты работы Департамента промышленности Югры за семь лет (2018-2025 гг), когда реализована 58 проектов, создано 1,5 тысячи рабочих мест и 1,4 миллиарда рублей налогов надо признать неудовлетворительными.
