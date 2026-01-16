В Югре власти поддержали промышленные предприятия льготными займами на 800 миллионов

Промышленные предприятия Югры в 2025 году получили 800 млн рублей в виде льготных займов, сообщает телеграм-канал департамента промышленности региона.

В сообщении отмечается, что поддержку бизнесу оказывает Фонд развития Югры, через который предприятия получают финансирование на выгодных условиях для реализации проектов, значимых для экономики автономного округа. Кредитный портфель Фонда развития Югры, по данным департамента, превысил 5 млрд рублей.

В департаменте промышленности также сообщили, что с 2018 по 2025 год в регионе поддержали 58 проектов в сферах лесопереработки, нефтесервисной промышленности, пищевого производства, туристской инфраструктуры и других отраслей. В результате создано более 1,5 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления в бюджет Югры составили свыше 1,4 млрд рублей.

Как подчеркнули в ведомстве, льготные займы помогают предприятиям модернизировать производства и запускать новые мощности.