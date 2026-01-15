16+
Жители Югры могут подать свои идеи по благоустройству на конкурс и получить деньги из бюджета на реализацию

В Югре завершается сбор заявок на конкурс инициативных проектов

Жители Югры могут подать свои идеи по благоустройству на конкурс и получить деньги из бюджета на реализацию
Фото t.me/stroyka_ugra

В Югре до 25 января будет идти прием заявок на конкурс инициативных проектов. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры». Как отмечают организаторы, региональный конкурс проводится уже пять лет и за это время поддержку получили более 290 проектов — от благоустройства парков, скверов и набережных до решения коммунальных задач, включая установку систем водоочистки.

В конкурсе участвуют муниципалитеты, которые выдвигают инициативы активных жителей. Среди проектов, которые будут реализованы — модернизация территории на улице Никольской и обновление спортплощадки на улице Кирова в Югорске, создание двух спортивных площадок в 1-м и 2-м микрорайонах Нягани, благоустройство территории между реабилитационным центром «Жемчужина Югры» и центром «Созвездие» в Советском, а также зона отдыха на улице Трассовиков.

В Белоярском предлагают создать Сквер Героев СВО, в Мегионе — городской технопарк, обновить детские площадки и сформировать пространство для молодежи. В Сургуте в числе инициатив — сухой пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» и места отдыха на бульваре «Четыре сезона».

Народное голосование на сайте конкурса пройдет с 31 января по 14 февраля — оно определит получателей субсидии. Итоги планируют подвести 31 марта. На реализацию одного проекта автономный округ предоставляет до 10 млн рублей, покрывая до 70% стоимости. Общий объем финансирования инициатив из бюджета Югры в этом году составляет 115 млн рублей.


Сегодня в 15:15, просмотров: 101, комментариев: 0
