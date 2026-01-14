16+
Региональное отделение СФР по Югре рассказало, насколько выросло единое пособие семьям с детьми

В Югре выросло единое пособие для семей с детьми и беременным женщинам

Региональное отделение СФР по Югре рассказало, насколько выросло единое пособие семьям с детьми
Фото pixabay.com

Региональное отделение СФР по Югре с января 2026 года увеличило размер единого пособия семьям с детьми и беременным женщинам. В ведомстве пояснили, что на перерасчет повлияло повышение прожиточного минимума в регионе с 1 января. Теперь единое пособие составляет для детей от 11 068,50 до 22 137 рублей в месяц, для беременных женщин — от 12 045,50 до 24 091 рубля в месяц.

Размер выплаты беременным женщинам рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, а семьям с детьми — из регионального детского прожиточного минимума. Пособие назначается семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в регионе.

Сейчас выплату получают более 57 249 семей с детьми и более 4 936 беременных женщин. Повышенный размер пособия большинство семей начнет получать с 3 февраля на банковские карты. Тем, кто впервые обратился за выплатой в январе 2026 года, пособие назначают уже в новом размере — перечисление производится в январе в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

Подать заявление на оформление или продление единого пособия можно через портал госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Отделения СФР по Югре. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней.

Консультации доступны по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональная линия работает в понедельник с 09:00 до 18:00, со вторника по пятницу — с 09:00 до 17:00.


Сегодня в 13:09
