Югорчане назвали главные цели на 2026 год

Югорчане в 2026 году чаще всего планируют заняться здоровьем и уделять больше внимания семье. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

«По 30% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. 29% считают необходимым наладить личную жизнь. Каждый четвертый намерен больше времени посвятить хобби или образованию. Переформатировать мировоззрение, изменить систему питания или переехать мечтают 22%. 16% обещают с нового года больше отдыхать. 15% − доделать ремонт. 13% дают зарок выучить иностранный язык. 11% хотят бросить вредные привычки. 5% − сменить круг друзей», − отмечают в итогах опроса.

Женщины чаще ставят цели, связанные со спортом, хобби, саморазвитием и пересмотром жизненных установок. Мужчины больше сосредоточены на личной жизни и общении с семьей, а также чаще обещают себе отказаться от вредных привычек.

«Интересно, что категорически ничего не хотят менять лишь 2% женщин против 6% мужчин», − добавляет сервис.

Возраст тоже влияет на приоритеты. Молодежь до 35 лет чаще других хочет заняться спортом, образованием и изучением иностранных языков. Респонденты 35-45 лет в первую очередь думают о семье, личной жизни и отдыхе. А жители старше 45 лет чаще планируют посвятить время хобби, ремонту и заботе о здоровье.

Доход также играет роль. Среди югорчан с заработком от 150 тысяч рублей больше тех, кто хочет уделять внимание близким и научиться отдыхать. А респонденты с доходом до 80 тысяч рублей чаще мечтают об изменении мировоззрения и изучении иностранных языков.