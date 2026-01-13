Югорчане установили рекорд по раздельному сбору отходов

В 2025 году югорчане установили новый рекорд по раздельному сбору отходов − в экоцентры «Югра Собирает» сдали более 419 тонн вторсырья. Такие данные привели siapress.ru в АО «Югра-Экология».

«419 тонн 71 кг вторичного сырья было принято за год в четырех экоцентрах в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Это очередной рекорд – самый большой вес за три года работы экоцентров», − говорится в сообщении.

Наибольший вклад жители округа внесли макулатурой: картона и бумаги сдали почти 237 тонн. Существенные объемы пришлись также на стекло − более 100 тонн. Пластика в экоцентры принесли свыше 31 тонны, еще почти 32 тонны составили крышечки, собранные в рамках проекта «Добрые крышечки».

Кроме того, за год югорчане сдали 14,5 тонны батареек, 2,6 тонны металла и более 1,3 тонны старой техники.

Напоминаем, что экоцентры «Югра Собирает» работают в Ханты-Мансийске на улице Чехова, 74, в Сургуте − на улице 30 лет Победы, 74 и Югорском тракте, 2, а также в Нижневартовске на улице Комсомольское озеро, 2. Они открыты ежедневно с 10:00 до 20:00, перерыв − с 14:00 до 15:00.