В Югре разъяснили влияние новогодних праздников на больничные листы

В Югре подтвердили, что больничный лист, оформленный в период новогодних каникул, оплачивается в полном объеме. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Югре, пишет informugra.ru.

Как уточнили в ведомстве, по правилам первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель, последующие — Социальный фонд. Размер выплаты зависит от страхового стажа: 60% от среднего заработка при стаже до пяти лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет и 100% — при стаже более восьми лет. Максимальная сумма пособия в 2026 году составляет 6 827,40 рубля в день.

В отделении СФР отметили, что выплаты назначаются в упрощенном порядке: электронный листок нетрудоспособности автоматически поступает работодателю, который передает необходимые данные в фонд для назначения пособия. Это позволяет оформить выплату проактивно, без дополнительных заявлений со стороны работника.