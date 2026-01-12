16+
На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском загорелся бензовоз — дорога перекрыта

Серьезное ДТП с бензовозом случилось на трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском

На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском загорелся бензовоз — дорога перекрыта
Фото t.me/mdps86_news

На 809-м километре федеральной автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием грузовиков. Как пишет stribuna.ru, пользователи соцсетей считают, что одним из транспортных средств был бензовоз, который после столкновения загорелся.

Как сообщили в Госавтоинспекции Югры, из-за аварии движение по трассе для всех видов транспорта полностью перекрыто. На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства происшествия, а также информация о возможных пострадавших уточняются. Восстановить движение планируют после ликвидации очага возгорания и завершения необходимых работ на месте ДТП.


Сегодня в 16:33
