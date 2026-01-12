В Югре открыты пункты переработки новогодних елок

В Югре работают пункты приема новогодних елей для переработки, напоминает канал «Стройкомплекс Югры. Сдать ель или сосну можно по адресам: Сургут — Набережный проспект, 5 стр. 2 и ул. 30 лет Победы, 21/3 (парковка спортзавода); Белый Яр (Сургутский район) — ул. Маяковского, 3А; Федоровский (Сургутский район) — ул. Ленина, 13Б; Нефтеюганск — микрорайон 8А, 18.

Организаторы отмечают, что дерево необходимо подготовить заранее: снять украшения, игрушки и мишуру, связать ветки. В пунктах приема древесину перерабатывают в щепу и передают в ботанические сады или приюты для бездомных животных, где еловые опилки используют для мульчирования растений и подстила собакам в будки.

В сообщении также напоминают, что елку нельзя выбрасывать в мусопровод даже в распиленном виде, поскольку это может вызвать засор. Кроме того, запрещено оставлять дерево у мусорных баков — за это предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Если в населенном пункте нет специальных пунктов приема, ель предлагают увезти на дачу или передать волонтерам для обустройства вольеров и клеток.