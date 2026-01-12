Жителя Югры будут судить за убийство ребенка, совершенное в 2011 году

Спустя почти 15 лет в ХМАО завершили расследование уголовного дела об убийстве 12-летней девочки, совершенном в Нягани в 2011 году. Обвиняемый − 39-летний житель округа − предстанет перед судом, сообщили в СУ СКР по Югре.

«Как сообщалось ранее, 30 апреля 2011 года в микрорайоне «Восточный» города Нягани на дне водосточного коллектора было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Тогда раскрыть преступление не удалось», − рассказали в следственном комитете.

К расследованию вернулись в 2022 году в рамках работы по преступлениям прошлых лет. Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по ХМАО проверили широкий круг лиц. В результате была установлена причастность жителя Нягани, который к тому моменту скрылся от следствия.

Мужчине заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. В октябре 2025 года его задержали в Первоуральске Свердловской области, после чего доставили в Югру и заключили под стражу.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», − добавили в ведомстве.

Следствие провело все необходимые процессуальные действия и собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.