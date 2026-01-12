Госавтоинспекция подвела итоги новогодних праздников в Югре

С 1 по 11 января на дорогах ХМАО произошло 36 ДТП. В авариях погибли семь человек, еще 58 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Чаще всего ДТП происходили из-за выезда на встречную полосу, неправильного выбора дистанции и нарушения очередности проезда.

«За дни новогодних каникул − с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года − на дорогах региона задержаны и отстранены от вождения 210 водителей с признаками опьянения: 19 из них сели за руль автомобиля в нетрезвом состоянии повторно; 53 − отказались от освидетельствования на состояние опьянения», − добавили в ведомстве.

В ГАИ напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров. Отдельное внимание инспекторы просят уделять безопасности детей − перевозить их необходимо только в детских автокреслах.