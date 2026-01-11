ЗАГС Югры опубликовал рейтинг самых популярных имен новорожденных в начале 2026 года

С начала 2026 года в Югре самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна. Такие данные опубликованы на официальном сайте Реестра ЗАГС России.

Чаще всего в начале 2026 года в округе детям давали следующие имена:

Среди мальчиков:

Михаил – 7

Лев – 6

Александр – 5

Роман – 5

Дмитрий – 4

Среди девочек:

Анна – 5

Дарья – 4

Полина – 4

Василиса – 4

Есения – 4

Напомним, в 2025 году самыми популярными именами в Югре были Мухаммад среди мальчиков и Анна среди девочек.

Ранее мы сообщали, что с 1 января в Сургуте уже родились 97 малышей – 60 девочек и 37 мальчиков, в том числе одна двойня.