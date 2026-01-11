ЗАГС Югры опубликовал рейтинг самых популярных имен новорожденных в начале 2026 года

С начала 2026 года в Югре самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна. Такие данные опубликованы на официальном сайте Реестра ЗАГС России.
Чаще всего в начале 2026 года в округе детям давали следующие имена:
Среди мальчиков:
- Михаил – 7
- Лев – 6
- Александр – 5
- Роман – 5
- Дмитрий – 4
Среди девочек:
- Анна – 5
- Дарья – 4
- Полина – 4
- Василиса – 4
- Есения – 4
Напомним, в 2025 году самыми популярными именами в Югре были Мухаммад среди мальчиков и Анна среди девочек.
Ранее мы сообщали, что с 1 января в Сургуте уже родились 97 малышей – 60 девочек и 37 мальчиков, в том числе одна двойня.