Губернатор Югры и глава Сургута поздравили митрополита Павла с 70-летием

Сегодня, 9 января, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел празднует 70-летний юбилей. Губернатор Югры Руслан Кухарук и глава Сургута Максим Слепов поздравили его в своих социальных сетях.

«Весь его жизненный путь неразрывно связан с верой, служением церкви и людям. Под его началом была основана Ханты-Мансийская митрополия, которая сегодня стала крепкой опорой и местом силы для всех православных жителей Югры. С каждым годом она растет и крепнет: строятся и возрождаются храмы, укрепляются приходы, ведется глубокая просветительская работа», – написал Руслан Кухарук.

Фото: Руслан Кухарук / vk.com

Губернатор также поблагодарил главу Ханты-Мансийской митрополии за вклад в поддержание мира и согласия в регионе.

С поздравлением выступил и глава Сургута Максим Слепов: «Дорогой Владыка! Выражаю Вам глубочайшую признательность за наше конструктивное и плодотворное сотрудничество, за Ваше неизменное внимание к Сургуту и сургутянам».

Мэр Сургута пожелал Павлу крепкого здоровья, душевного мира и дальнейших успехов в служении Церкви и Отечеству.

Справка

В разные годы митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел нес послушания в Костромской епархии, преподавал в духовной семинарии, служил в Иерусалиме, а также возглавлял приходы в Сан-Франциско и Риме. В 2011 году был избран правящим архиереем новообразованной Ханты-Мансийской епархии и хиротонисан во епископа Ханты-Мансийского и Сургутского.

С 2015 года митрополит Павел возглавляет Ханты-Мансийскую митрополию. В 2019 году ему было поручено управление Филиппино-Вьетнамской епархией Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии. В 2020 году указом президента России он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.