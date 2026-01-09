Мост «Звезда Оби» стал главным инфраструктурным прорывом 2025 года

Одним из самых ярких и значимых событий Югры в 2025 году стало открытие второго моста через реку Обь в районе Сургута. В его строительстве участвовали более 1 600 специалистов и около 200 студентов из 13 регионов России, в том числе студенты Сургутского госуниверситета. В знак уважения к труду студенческих отрядов мост назвали «Звезда Оби».

Этот мост важен не только для Югры – он делает дороги безопаснее и помогает развитию нефтегазовой отрасли. «Звезда Оби» также вошла в два крупных федеральных маршрута – от Тюмени до Салехарда и от Перми до Томска.

В будущем для удобства передвижения здесь хотят обустроить две многофункциональные зоны, где будут заправки, гостиницы, магазины и кемпинг.

Кстати, за первый месяц после открытия по мосту «Звезда Оби» проехали около 100 тысяч автомобилей.