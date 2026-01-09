Более 10 тысяч жителей Югры посетили рождественские службы

В Югре рождественские богослужения прошли без происшествий. Порядок и безопасность обеспечивали сотрудники Росгвардии Югры вместе с полицией, сообщили в ведомстве.

Мероприятия прошли в 22 населенных пунктах округа. Основное внимание правоохранители уделили религиозным объектам – соборам, храмам и церквям, где проходили рождественские службы.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО

Перед началом богослужений специалисты группы разминирования ОМОН и кинологи со служебными собаками обследовали территории храмов на наличие подозрительных предметов. На 32 религиозных объектах были организованы посты охраны порядка.

По словам источника, по округу в рождественских мероприятиях приняли участие более десяти тысяч верующих. Напомним, в Сургуте на ночные рождественские службы в храмах города пришли свыше 3,5 тысячи жителей.