В Югре меняются правила обслуживания лифтового оборудования

В Югре утвердили нормы, вводящие единые требования к обслуживанию лифтового оборудования в многоквартирных домах. Основанием стал федеральный закон, который вносит изменения в Жилищный кодекс, пишет РИЦ «Югра».

Согласно новым правилам, работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов смогут выполнять только организации или индивидуальные предприниматели, включенные в специальный федеральный перечень. Порядок формирования реестра и привлечения специализированных компаний определит правительство России.

Также вводится требование заключать отдельные договоры на обслуживание и ремонт лифтов. Подписывать их от имени собственников будут управляющие компании, ТСЖ или жилищные кооперативы.

Новый закон начнет действовать в автономном округе с 1 сентября 2026 года.