16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

Врачи со всей Югры спасли девочку, впавшую в кому от кровоизлияния в мозг

В Югре от опасного кровоизлияния спасли 11-летнюю девочку из Нягани

Врачи со всей Югры спасли девочку, впавшую в кому от кровоизлияния в мозг
Фото Сургутской травмбольницы

Врачи Югры спасли 11-летнюю пациентку из Нягани, у которой на фоне простуды произошло обширное кровоизлияние в головной мозг из-за ранее не диагностированной опухоли. Об этом сообщили в телеграм-канале Сургутской травматологической больницы.

По информации медиков, девочка пожаловалась на сильную головную боль. Мама дала жаропонижающее, а утром обнаружила ребенка в коме. Бригада скорой помощи доставила пациентку в больницу, где на КТ выявили кровоизлияние «в самом центре головного мозга». Состояние оценивали как критическое.

Первую экстренную помощь оказали врачи Нягани: нейрохирург Евгений Абраменко установил наружный вентрикулярный дренаж, чтобы вывести ликвор и снизить опасное давление на мозг. Это позволило выиграть время для дальнейшей транспортировки.

Пациентку планировали экстренно доставить в специализированное детское нейрохирургическое отделение Сургутской травмбольницы, однако из-за нелетной погоды потребовалось другое логистическое решение. В качестве точки «встречи» выбрали Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска: туда наземным транспортом одновременно направили ребенка из Нягани и главного нейрохирурга Югры Александра Богословского из Сургутской травмбольницы.

Пока они были в пути, в ОКБ под руководством заведующего нейрохирургией Евгения Колесникова подготовили высокотехнологичное оборудование и собрали мультидисциплинарную команду. После поступления пациентке провели КТ и МРТ для уточнения плана операции.

Операцию по удалению опухоли и сгустков крови выполнили Александр Богословский и Финат Утяшев. Она длилась несколько часов и завершилась глубокой ночью. На следующие сутки девочка пришла в сознание, спустя несколько дней начала самостоятельно дышать и общаться.

Затем пациентку в плановом порядке перевели в детское нейрохирургическое отделение Сургутской травмбольницы, где она продолжила восстановительное лечение под руководством главного детского нейрохирурга Югры и УрФО Елены Богословской. Вскоре девочку выписали в стабильном удовлетворительном состоянии, при этом в больнице отметили, что лечение продолжается — предстоит морфологическая диагностика опухоли и наблюдение у детских онкологов.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:53, просмотров: 144, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В России вдвое выросли штрафы за перевозку детей без автокресел 701
  2. ​В рождественскую ночь в Сургуте родились пять детей, а за сутки – 27 малышей 674
  3. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 612
  4. Трое югорчан накануне Нового года стали миллионерами, но пока об этом не знают 290
  5. Администрация Сургута: в городе может быть временно недоступен вызов экстренных служб с мобильных. UPD: связь восстановлена 288
  6. Итоги 2025. Потери года 252
  7. Сургутская филармония планирует открыть «арктический культурный коридор» 235
  8. Сургутские власти рассказали, куда звонить в случае, если дороги и тротуары плохо убраны от снега 231
  9. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 207
  10. Врачи со всей Югры спасли девочку, впавшую в кому от кровоизлияния в мозг 144
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 3380
  2. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 2886
  3. В России отменили автопродление водительских прав 2876
  4. ​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов 2694
  5. ​Драка посетителей в одном из баров Сургута дошла до прокуратуры 2465
  6. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 2406
  7. В Сургуте случился пожар на улице Мелик-Карамова. Два человека в больнице 2027
  8. В северных районах Югры МРОТ превысил 67 тысяч рублей 1815
  9. СИА-ПРЕСС 2025. Юбилеи года 1783
  10. ​Прокуратура Сургута проверит информацию об избиении подростка в торговом центре 1755
  1. ​Без души, но в чартах 6929
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5524
  3. ​Заключение 5445
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 5399
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 3898
  6. ​В Сургуте появится новая градостроительная зона «КРТ», в которой на этажность не смогут повлиять ни депутаты, ни жители 3839
  7. Владимир Литвинов: «В искусстве фигуру отца либо превозносят, либо низвергают. Как и в жизни» 3778
  8. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3655
  9. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 3387
  10. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 3380

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика