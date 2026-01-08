Три жителя Югры выиграли по миллиону рублей в лотерею, теперь их ищут

Организаторы федеральной лотереи разыскивают трех новых миллионеров из Югры. Поводом стала акция «Второй шанс круглый год», которую проводит оператор всероссийских государственных лотерей, пишет РИЦ «Югра».

В финале акции 28 декабря 2025 года разыграли 100 млн рублей — по 1 млн рублей на каждого победителя. Участвовали все зарегистрированные билеты, купленные в течение года, включая те, которые не выигрывали в основных тиражах.

По итогам розыгрыша сразу три выигрышных билета оказались у жителей Югры. Имена победителей пока не известны — организаторы уточняют, что миллионы рублей ждут, когда владельцы билетов обратятся за выигрышем.